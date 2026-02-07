Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişledi. Operasyon sosyal medya dünyasına da sıçradı. Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ve birçok isme kadın ayarladığı iddia edilen 'Mama' Fatma Yılmaz ile Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltına alındı. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, iş insanı Şeyhmus Tatlıcı, Damla Kütük, Fatma Gül Derbeder, Ceylin Aydemir, Gaye Kıray, Melis Yürür, Ezgi Helin Yıldız, Gökay Kalaycıoğlu, Bahadır Gürceer, Kaan Kalyon, Ercan Gümüşkaya, Sinan Urfalı ve Rüştü Berk Akardaş'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi.