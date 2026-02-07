Fenomenlere ‘Bebek Otel’ kıskacı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında sular durulmuyor. Muzaffer Yıldırım'a ait olan ve uyuşturucu trafiğinin merkezi haline geldiği iddia edilen Bebek Otel'e yönelik operasyonlarda, "VIP uyuşturucu partileri" ve "yasadışı dinleme" skandallarının ardından yeni bir gözaltı dalgası yaşandı.

SABAH'ın daha önce duyurduğu bilgilere göre, otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen işadamlarını, holding patronlarını ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı, kurulan özel kamera sistemleriyle bu kişileri cep telefonundan anlık olarak izlediği öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak'ın savcılık ifadesindeki itirafları ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Altunbulak, Yıldırım'ın otelde genç kadınlarla sık sık görüştüğünü, bu kadınlara kariyer vaatleri vererek yakınlık kurmaya çalıştığını ve bu görüşmelerin organizasyonunun dışarıdan sağlan dığını belirtti.