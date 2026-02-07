MİT’ten Mossad’a tarihi darbe: Ticaret maskeli suikast ağı çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik yürüttüğü uzun soluklu izleme ve takip (MONİTUM) faaliyeti kapsamında kritik bir casusluk ağını çökertti. MİT'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü operasyon sonucunda Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.

TİCARET GÖRÜNÜMLÜ CASUSLUK

Maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya'nın, 2005 yılında kurduğu şirket üzerinden mermer ticareti yaptığı, bu faaliyetlerin İsrail istihbaratının dikkatini çektiği belirlendi. Derya'nın, Mossad tarafından kurulan paravan bir şirket aracılığıyla 2012 yılında temas altına alındığı ve 2013'ten itibaren Avrupa ülkelerinde Mossad mensuplarıyla çok sayıda üçüncü ülke görüşmesi yaptığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre, "Luis" kod adlı Mossad görevlisinin talimatıyla Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu'nun işe alındığı, Kerimoğlu'nun maaşının dahi İsrail istihbaratı tarafından karşılandığı belirlendi. Şüphelilerin tüm faaliyetlerini adım adım Mossad'a raporladığı ortaya çıktı. İki şüphelinin, Ortadoğu'da İsrail politikalarına muhalif Filistinlilerle ticari ve sosyal ilişkiler kurduğu, bu kişilere dair bilgileri Mossad'a aktardığı tespit edildi. Gazze'ye giriş izni almaya çalıştıkları, bölgede belirledikleri depo ve alanların fotoğraflarını İsrail istihbaratına ilettikleri belirlendi.

HAMAS'IN MÜHENDİSİNE SUİKAST

Casusluk dosyasının en çarpıcı detayları ise mermer işiyle uğraşan zanlıların Mossad talimatıyla drone parçaları ticaretine girmesi oldu. 2016 yılında şüphelilerin drone parçaları satmaya çalıştığı, bu kapsamda temas kurdukları Muhammed ez-Zevvari'nin, Aralık 2016'da Tunus'ta Mossad tarafından düzenlenen bir suikastla öldürüldüğü dosyada yer aldı. MİT'in tespitlerine göre Mossad, operasyona verdiği önemi göstermek amacıyla Mehmet Budak Derya'yı 2016 yılında bir Asya ülkesinde, Ağustos 2024'te ise bir Avrupa ülkesinde otelde olmak üzere iki kez yalan makinesi testine soktu.

PARAVAN ŞİRKET AŞAMASINDA YAKALANDILAR

Ocak 2026'da yurtdışında yapılan son görüşmede, Mehmet Budak Derya'nın Mossad adına paravan şirket kurarak uluslararası ticari tedarik zincirine sızmasının planlandığı belirlendi. Derya idaresinde kurulacak paravan firmanın görevi, ürünlerin temininden ihraç aşamasına kadar olan tedarik zincirini İsrail İstihbarat Servisi adına yönetmekti. Son dönemde Derya'nın banka hesabı açılması, internet sitesi kurulması gibi hazırlıklar yaptığı öğrenildi.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

UZUN süredir MONİTUM faaliyetiyle izlenen Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu, plan hayata geçirilmeden önce MİT'in koordineli operasyonuyla yakalandı. Mehmet Budak Derya'nın İsrail istihbaratı ile 2013'te başlayan ilişkisini bugüne kadar sürdürdüğü, bu süreçte Luis, Jesus/Jose, Dr. Roberto/Ricardo, Dan/ Dennis, Mark, Elly/Emmy ve Michael kod adlı birçok istihbaratçı ile çeşitli Avrupa ülkelerinde üçüncü ülke görüşmeleri gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.