Özdemir Bayraktar’ın yaşam öyküsü belgesel oldu

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli yayınlandı. Baykar tarafından Özdemir Bayraktar'ın aziz hatırasına hazırlanan belgesel, ömrünü tam bağımsız Türkiye hayaline vakfeden Bayraktar'ın pes etmeyen karakterini ve Türkiye'nin makûs talihini değiştiren SİHA serüvenindeki bürokratik ve askeri mücadeleyi tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

ÇEKİMLER ÜÇ YIL SÜRDÜ

Belgesel projesi üç yıl süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen çekimlerde, geniş içerikli bir arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar'ın daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Belgeselde, Bayraktar Ailesi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde, askerlerle birlikte yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları farklı yönleriyle detaylı bir şekilde aktarıldı.

MÜCADELESİNİ TANIKLARI ANLATTI

Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen çekimlerde 47 önemli isim röportajlarıyla belgeselde yer aldı. Dönemin üst düzey askerleri, bürokratları, siyasetçileri, yakın arkadaşları ve ailesi, Özdemir Bayraktar'ın Türkiye'de SİHA geliştirme mücadelesine ve bu süreçte karşılaşılan engellere nasıl göğüs gerdiğine dair şahitliklerini anlattılar. Belgesel girişimcilere ilham olacak ısrarlı bir mücadelenin anatomisini yakın tarihin önemli tanıklarıyla birlikte işliyor.

KİTAP EŞ ZAMANLI YAYINLANDI

Belgeselle aynı ismi taşıyan ve Özdemir Bayraktar'ın hayatını derinlemesine ele alan "Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" kitabı da okuyucuyla buluştu. Kitap projesi belgeselle birlikte Milli Teknoloji Hamlesi'nin tarihsel dökümü niteliğini taşıyor. Titiz bir arşiv çalışması sonucunda hazırlanan kitapta, tıpkı belgeselde olduğu gibi ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar ve tarihi dokümanlar yer alıyor.

BAYKAR'IN YOUTUBE KANALINDA YAYINDA

Belgesel bugün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde medya, sanat, spor ve iş dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterimle birlikte Baykar'ın YouTube kanalında izleyiciye açıldı. Küresel izleyici kitlesi için İngilizce, Arapça, Rusça ve Ukraynaca altyazı desteğiyle sunulan yapıma, ilerleyen süreçte yeni dil seçenekleri de dâhil edilecek.

BELGESELDE YER ALAN İSİMLER

Abdullah Eren (TİKA Başkanı), Ahmet Yavuz (Emekli Tümgeneral), Adnan Bali (İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı), Alparslan Erdoğan (Emekli Korgeneral), Akif Alacacı (Pilot), Ali Taşkıran (Arkadaşı), Arif Çetin (Emekli Orgeneral - Jandarma Genel Komutanı), Ata Kalkan (Emekli Korgeneral), Prof. Dr. Aydın Yıldırım (Kardiyoloji Uzmanı), Bülent Tatlıcan (Arkadaşı), Bülent Ardıç (Emekli Albay), Cemal Uzunovalı (Arkadaşı), Prof. Dr. Cevdet Erdöl (Rektör), Ekber Onuk (Arkadaşı), Ercüment Tatlıoğlu (Oramiral - Deniz Kuvvetleri Komutanı), Ergin Saygun (Emekli Orgeneral - Genelkurmay 2. Başkanı), Ergüder Toptaş (Emekli Tümgeneral), Prof. Dr. Erhan Afyoncu (MSÜ Rektörü - Tarihçi), Fatih Kacır (Sanayi ve Teknoloji Bakanı), Haluk Bayraktar (Baykar Genel Müdürü - Oğlu), Haluk Görgün (Savunma Sanayii Başkanı), Prof. Dr. İsmail Yüksek (Rektör), Kemal Kırış (Emekli Tuğgeneral), Mehmet Ali Güney (Baykar Genel Müdür Yardımcısı), Mahmut Vanlıoğlu (Arkadaşı), Melih Han Bilgin (TPAO Eski Genel Müdürü), Murat Caner (Gazi Astsubay), Mustafa Köseoğlu (Emekli Albay - Baykar Genel Müdür Yardımcısı), Mustafa Varank (Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı), Oğuz Özbal (Savunma Sanayii Başkanlığı İHA Daire Başkanı), Orhan Öge (Savunma Sanayii Eski Müsteşar Yardımcısı), Osman Gazi Kandemir (Emekli Tuğgeneral), Dr. Osman Güneş (Arkadaşı), Osman Okyay (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ömer Bayraktar (Kardeşi), Ömer Faruk Küçük (Emekli Tuğgeneral), Salih Bayraktar (Kardeşi), Salih Zeki Çolak (Emekli Orgeneral - Kara Kuvvetleri Komutanı), Selçuk Bayraktar (Baykar Yönetim Kurulu Başkanı - Oğlu), Selçuk Yaşar (Roketsan Eski Başkanı), Serdar Yılmaz (Arkadaşı), Turgut Şenol (Teknopark İstanbul Kurucu Genel Müdürü), Uğur Tarçın (Emekli Korgeneral), Yaşar Kadıoğlu (Hava Korgeneral - Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı), Zekai Aksakallı (Emekli Korgeneral - Özel Kuvvetler Komutanı), Zeynep Okyay (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı).