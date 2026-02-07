SON DAKİKA HABERİ! Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı: İnternet dolandırıcılığına karşı net açıklama!
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde gündemde olan IBAN dolandırıcılığıyla ilgili önemli bir uyarı yaptı. Bakan Tunç ayrıca, lise ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsediklerini belirtti. İşte Bakan Tunç'un açıklamaları!
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu açılış programında konuştu. Tunç, "Türkiye Yüzyılı diyoruz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı diyoruz. Artık yamalı bohçaya dönüşen bir darbe anayasasıyla değil de demokratik bir anayasayla, milletvekillerimizin ve milletimizin onayladığı bir anayasayla yolumuza devam etmek Türkiye Yüzyılı'na yakışır diyoruz" dedi.
Kartal Hukuk Kulübü bünyesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin simüle edildiği 10 farklı komisyondan oluşan Kartal AİHL Meclis Simülasyonu etkinliğinin 4'üncüsü bu yıl 'Günümüz Türkiye Problemleri' temasıyla başladı. Açılış programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Kartal İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, okulun öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Meclis Simülasyonu 3 gün boyunca devam edecek.
'ÖZELLİKLE İNTERNETTE DOLANDIRICILIĞA MUHATAP OLAN GENÇLERİMİZ VAR'
Bakan Tunç konuşmasında, son zamanlarda gündemde olan IBAN dolandırıcılıklarına değinerek, "Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençlerimiz var, işte bugün gündemde olan IBAN kullandırma. Kullandırılmaz, yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. Mutlaka o para size geliyorsa hiçbir sebepsiz yere o hesap numarasını verirken, o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz" diye konuştu.
'KENDİ MİLLİ KANUNLARIMIZI SON ÇEYREK ASIRDA YÜRÜRLÜĞE KOYDUK'
Bakan Tunç, "Sadece fiziki kalkınma, altyapı, üstyapı yatırımları, barajlar, köprüler, yollar, fabrikalar, bunlarla yetinmiyoruz. Biz Türkiye'nin demokratik kalkınması olmadan ekonomik kalkınmasının olamayacağına başından inandık zaten ve bu anlamda da demokratik kalkınma anlamında da her türlü engele rağmen çok büyük mesafeler aldık. 80 yıldan bu yana İsviçre'den, Fransa'dan, Almanya'dan çevirdiğimiz çeviri kanunlarımızın yerine biz kendi akademisyenlerimizle, kendi milletvekillerimizle birlikte kendi milli kanunlarımızı son çeyrek asırda yürürlüğe koyduk. Tabii bunlarda yeni değişiklik ihtiyaçları oldu geçtiğimiz süre içerisinde. Çünkü toplum sürekli gelişiyor, ihtiyaçlar değişiyor ve sürekli bir reform süreci içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
'SİVİLLERİN BİLE ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANDIĞI DÖNEMLERDEN GEÇTİ BU ÜLKE'
Bakan Tunç, "Sadece kanunların yenilenmesiyle kalmadık, anayasamızda gerçekleştirdiğimiz o büyük reformlar, küçümsenemeyecek reformlar aslında. Darbe anayasasındaki o vesayetçi ruhu da azaltmaya çalıştık. Tabii biz bunu yeterli görmüyoruz. Yani anayasamızda o vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilen reformlar büyük reformlardı. Kadın haklarından çocuk haklarına, hak arama yollarının artırılması, Kamu Denetçiliği'nin kurulması gibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kurulması gibi, özel hayatın korunması gibi temel hak ve özgürlükleri daha da genişleten, tahkim eden anayasa değişiklikleri hayata geçirildi. Yine Türkiye'nin hukuk devleti ilkesini tahkim eden Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısı, bunlar demokratik ilkelere, hukuk devleti ilkesine uygun hale getirildi. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, askeri yargının kaldırılması, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay. Sivillerin bile askeri mahkemede yargılandığı dönemlerden geçti bu ülke. Tüm bunlar bu süreç içerisinde milletimizin desteğiyle değiştirildi" dedi.