Türkiye-AB ilişkilerinde kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Yılmaz'ın Kos'u kabulüne katıldı. Yılmaz "Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kos ile bir araya geldi. Fidan ve Kos, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yeniden teyit etti ve hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerini vurguladı.