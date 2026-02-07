Ünlülerin mekânı Clubhouse’a narkotik baskını

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu ClubHouse Bebek'e operasyon yapıldı. Dizi oyuncuları, işadamları ve sanatçıların uğrak mekânı olan ve sadece VİP üyelik ile girilen spor salonunda Narkotik Şube ekipleri, 100 polis ile 5 adet K-9 köpeği arama yaptı. Spor salonu ve restoran bölümü olan mekânda, akşamları uyuşturucu partileri yapıldığı belirtildi. Baskının elde edilen yeni deliller kapsamında yapıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu belirlenen Bebek'teki ClubHouse isimli spor salonu ve restorana baskın yapıldı.

Ünlüler, işadamları ve dizi oyuncularının uğrak mekanı olan ClubHouse Bebek'e İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gündüz saatlerinde baskın yapıldı. 100 narkotik polisi ve 5 adet K-9 köpeği ile mekânda arama yapıldı. Savcılığın soruşturmasında elde edilen yeni ifadelerde ClubHouse isimli mekânda akşam uyuşturucu ve fuhuş partileri yapıldığı öne sürüldü. Yıldırım'ın partilere davet ettiği kadınlara burada VIP üyelik sunduğu kaydedildi. Mekânda akşamları özel VIP partiler düzenlendiği, burada uyuşturucu kullanıldığı öne sürüldü. Aramalarda spor salonunda suç unsuruna rastlanmazken salonun işletmecisi Yeşilçam'ın "Küçük Serseri" rolündeki Afacan'ı Menderes Utku gözaltına alındı.