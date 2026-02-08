6 fenomen tutuklandı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan 6 sosyal medya fenomeni tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında fenomenler Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Zanlılar, savcılık ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.