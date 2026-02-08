Adalet Bakanı Tunç: "Suça karışan çocuklar konusunda düzenleme, komisyon çalışmaları bittikten sonra meclise gelecek"

Kadıköy bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, ölümünün yıl dönümünde Sultanahmet Camii'nde düzenlenen mevlid programıyla anıldı. Mevlid programına Minguzi ailesi ve sevenleri ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Program çıkışında konuşan Bakan Tunç, "Sultanahmet Camii'nde Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatının yıl dönümünde bir Mevlid-i Şerif düzenlendi. Dualar ettik. Ailesiyle beraberdik. Yıl dönümü vesilesiyle onu bir kez daha rahmetle andık. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Dün de Atlas evladımızın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerimizde bulunmuştuk. Onun da soruşturma süreci ile ilgili aileyi bilgilendirdi. Özellikle gerek Mattia Ahmet evladımız, gerek Atlas evladımızın canice katledilmesi milletçe hepimizi derinden yaraladı. Burada isimlerini sayamadığımız bu şekilde hunharca katledilen çocuklarımız da var. Hepsinin ailesine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suça karışan çocuklar konusunda düzenleme, komisyon çalışmaları bittikten sonra meclise gelecek"

Yaşanan cinayetler sonrasında suça sürüklenen çocuklar konusunun bir kez daha ülke gündemine geldiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Burada özellikle çocukların 18 yaşından küçüklerin cezalandırılması ile ilgili hususlar Türk Ceza Kanunu'nun 31. Maddesinde düzenlenmiş hususlar. Bununla ilgili olarak Türkiye'nin uygulaması 3 kademeden müteşekkil. 12 yaşından öncekilerin ceza sorumluluğu yok, çocuklara özgü tedbirler uygulanıyor. 12-15 yaş grubunda yarı yarıya indirim söz konusu. 15-18 yaş grubunda da 3'te 1 indirim söz konusu. Kasten öldürme suçlarında da yine ağırlaştırılmış müebbet suçlarında 24 yıla kadar 15-18 yaş grubu için, 12-15 yaş grubu için de 15 yıla kadar ceza verilebiliyor. Diğer ülke uygulamalarına baktığınızda benzer uygulamalar var. Bazı ülkelerde 15 yaş altında ceza sorumluluğu yok. Geldiğimiz noktada özelikle çocukların bu suçlara iştirak etmemesi anlamında hem caydırıcılığı sağlamak hem mevzuatımızı yeniden değerlendirme yapma ihtiyacı olduğu açık. Bu anlamda biz meclis grubumuza bir taslak üzerinde çalışmıştık. Özellikle bu yaş grubu ile ilgili çocukların suça karışması durumunda suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki sabıka kaydı durumları, kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak her dosya bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilebilmesi gerekir düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk. Meclis grubumuz bunu değerlendirdi. Diğer siyasi partilerle de görüşüldü. Bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler bakımında etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu meclisimizde. Şu anda bu komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışmaları bittikten sonra oluşacak rapora göre meclisimizde bu yasal düzenlemeler gündeme gelecektir" şeklinde konuştu.

11. Yargı Paketi'nde suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir düzenlemenin yasalaştığına dikkat çeken Bakan Tunç, "Çocukların örgüt suçlarında kullanılması durumunda örgüt yöneticilerine ve örgüt üyelerine verilecek cezaların yarı oranında arttırılması ile ilgili düzenleme 11. Yargı Paketinde yasalaştı. TCK 31. maddesindeki ceza süreleri ile ilgili düzenleme komisyon çalışmalarından sonra gerçekleştirilecek. Her iki evladımızın ve diğer çocuklarımızla ilgili davalar devam ediyor. Atlas Çağlayan'ın ailesi ile de görüştüm. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma devam ediyor. Orada 12-15 yaş grubunda suçu işleyen. Soruşturmayı titizlikle takip ediyoruz. Sosyal medya üzerinden Çağlayan ailesini tehdit edenlerle ilgili 4 kişi tespit edildi ve tutuklandı. Yine Ahmet Minguzzi'nin ailesi sosyal medyadan tehdit edilmişti. Aileyi tehdit eden 3 kişi, mezarı tahrip eden 1 kişi 5 yıla kadar cezalarla cezalandırıldılar" diye konuştu.

"Hassasiyetimiz büyük, çocuklarımızı korumamız lazım"

Suça sürüklenin çocuklar konusunda titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Burada hassasiyetimiz son derece büyük. Çocuklarımızı korumamız lazım. Çocukları hem sosyal medyanın etkilerinden hem de onların suça bulaşmaması anlamında gerekti tedbirlerin gerek aileler, gerek devletin ilgili kurumları tarafından hassasiyetle alınması lazım. Çocukların korunması ile ilgili olarak elbette bütün dünyada bu önemli bir sorun. Türkiye'de özellikle çocuk koruma kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmişti. Anayasamızda çocukların korunması ve çocuk istismarının önlenmesi ile ilgili anayasal düzenlemeler hayata geçirildi. Anayasal ve yasal düzenlemelerin özellikle uygulamaya yansıtılması noktasında hassasiyetimizi devam ettiriyoruz. Soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir kez daha Ahmet Minguzzi evladımıza, Atlas Çağlayan evladımıza, bu şekilde hunharca katledilen çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerin acısı büyük. Annelerin acısı büyük. Onların hassasiyetini saygıyla karşılıyoruz. O hassasiyete uygun tedbirlerin alınması ve kanunların yapılması konusundaki hassasiyetimizi de koruyoruz" açıklamalarında bulundu.

Yasemin Minguzzi: "Acı ile beraber öfkem artıyor. Bu işin peşini bırakmayacağım"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ise, "Benim için çok zor bir gün. Çünkü aslında tam bu saatlerde Ahmet'in beyin ölümünün gerçekleştiği haberini doktordan aldığım dakikalar. Bir anne olarak çok zor ve yıkıcı. Gidişi çok ağır oldu. Sonrasında biliyorsunuz mücadelemize devam ettik. Şu an 1 yıl oldu. Çocuklarımız için hep savaştık. Umarım adalet gecikmez artık. Sadece Atlas değil bir sürü evladımızı kaybettik. Kaybetmeye devam ediyoruz. Acı ile beraber öfkem artıyor. Her zaman söylüyorum bu işin peşini bırakmayacağım. Ayrıca biliyorsunuz 2 tane beraat var. Onlar mutlaka içeri girmeli. Bunu kabul etmiyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak. Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanımızla görüşmüştük onlardan sözünü aldık" ifadelerini kullandı.