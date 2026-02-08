AK Parti’den Özel’e tepki: Milletimizin vicdanına havale ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesinde yürüttüğü ziyaretler kapsamında yaptığı açıklamalara AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, bölgede devlet tarafından yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, "Bu olağanüstü süreci tüm dünya hayranlıkla izlerken, emeği, fedakârlığı ve insanüstü gayreti takdir ederken, karşısındaki insanları hafife alarak, bir felaket alanını turist edasıyla dolaşıp günlerdir akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan açıklamalar yapıyor. Bu tabloyu görmezden gelerek yalanla, çarpıtmayla ve açık bir acziyetle savrulan bu siyasetin hükmünü aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEPREM GÜNÜ YOKTULAR ŞOVA GELİNCE BURADALAR'

AK Parti, sosyal medya üzerinden 'Deprem Turisti CHP' başlığı altında paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda, "Acı varken siyaset yaptılar. Yıkım varken polemik ürettiler. Bugün utanmadan yanınızdayız diyorlar", "Deprem günü yoktular. Enkaz başında yoktular. Konut yapımında yoktular. Şova gelince buradalar", "Deprem bölgesini siyaset vitrini olarak kullanan CHP" ifadeleriyle hazırlanan fotoğraflara yer verildi.