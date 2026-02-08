Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli yayınlandı.

Baykar tarafından Özdemir Bayraktar'ın aziz hatırasına hazırlanan belgeselde, ömrünü tam bağımsız Türkiye hayaline vakfeden Bayraktar'ın pes etmeyen karakteri ve Türkiye'nin makûs talihini değiştiren SİHA serüvenindeki bürokratik ve askeri mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Belgesel, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde medya, sanat, spor ve iş dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterimle Baykar'ın YouTube kanalında izleyiciye açıldı.

Gösterime; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cansağlığı Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi Canan Bayraktar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

ÇEKİMLERİ ÜÇ YIL SÜRDÜ

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen ve 3 yılda tamamlanan çekimlerde, Bayraktar'ın daha önce yayınlanmamış görüntüleri ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Dönemin üst düzey askerleri, bürokratları, siyasetçileri, yakın arkadaşları ve ailesinin yer aldığı 47 önemli isim, Bayraktar Ailesi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde yürüttükleri zorlu SİHA çalışmalarına şahitliklerini anlattı. Belgeselle aynı ismi taşıyan kitap da yayımlandı.

HASTANEDE SUNUM

Belgeselde, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan olduğu dönemde sunum yaptığı ana ait fotoğrafın perde arkası da anlatıldı. Eski TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, aort damarının patlaması sonrası hastanede tedavi gören Özdemir Bayraktar'ın, kendisini ziyaret eden Erdoğan'a, yürüttüğü İHA projeleriyle ilgili hemen bir sunum yapılmasını istediğini aktardı. Selçuk Bayraktar, "Biz de dışarıda annem, ben, biraderim, kardeşim sunum yapıyoruz. Çünkü babam zaten işiyle yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

YOUTUBE'DA YAYINDA

Küresel izleyici kitlesi için İngilizce, Arapça, Rusça ve Ukraynaca altyazı desteğiyle sunulan yapıma, ilerleyen süreçte yeni dil seçenekleri de dâhil edilecek. TRT Belgesel ekranlarında da seyirciyle buluşacak olan belgesel, dijital platformlar D-Smart GO, Tabii, TV+ ve Tivibu'nun yayın kütüphanelerinden de izlenebilecek.