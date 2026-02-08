Fuat Oktay: Türkiye-ABD İlişkilerinde Kongre’nin Yapıcı Tutumu Kritik Önemde

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin iki ülke ilişkilerinde tarihsel olarak belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekerek, müttefikler arasında olmaması gereken bazı kısıtlamaların hâlen Türkiye'ye uygulandığını belirtti. Söz konusu kısıtlamaların ne ABD'nin ne de NATO'nun stratejik çıkarlarıyla örtüştüğünü ifade eden Oktay, mevcut durumun ittifak ruhuna zarar verdiğini kaydetti.

ABD yönetiminin bu kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik daha yapıcı bir tutum sergilemesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Oktay, Kongre'nin de gecikmeden ve tereddüt göstermeden benzer bir yaklaşım benimsemesinin uzun vadeli ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliği açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Bu sürecin stratejik bir bakış açısı ve sürekli diyalog gerektirdiğini vurguladı.

İki ülkenin yasama organları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Oktay, parlamenter diplomasinin bu noktada kilit bir rol üstlenebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda TBMM Dışişleri Komisyonu olarak hafta içinde Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini açıklayan Oktay, Kongre üyeleriyle yapılacak görüşmelerin yanı sıra düşünce kuruluşları, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da temaslarda bulunacaklarını belirtti. Oktay, yürütülecek temaslarla Türk-ABD parlamenter ilişkilerini "çalkantılı kriz yönetimi modundan", ilkelere dayalı ve kalıcı bir "istikrarlı ortaklık" zeminine taşımayı hedeflediklerini ifade etti.