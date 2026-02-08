İki bin Mehmetçik Almanya’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26 kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan çıkış yapan ilk uçağın, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştığını bildirdi. Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, intikale ilişkin görüntüler de yer aldı. NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlayacak.