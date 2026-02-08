  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Özgür Özel'e sert sözler! "Suç duyurusunda bulunacağım"

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Özgür Özel'e sert sözler! "Suç duyurusunda bulunacağım"

CHP’den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Özgür Özel’in atmış olduğu hakaret içerikli mesajlara katıldığı bir televizyon programında sert tepki gösterdi. Özgür Özel’ hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Özarslan, “Çıksın yalanlasın, ispat etmeyen onursuz şerefsizdir.” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’dan Özgür Özel’e sert sözler! Suç duyurusunda bulunacağım
TOLGA ÖZLÜ

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak, parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özarslan, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajlarda ailesini hedef aldığını öne sürerek, "Mesajında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Yazılı ne yazılı, ne yapamayacaktır. Zaten ben yarın savcılığa veriyorum. Devletimizin imkânları ve gelişen teknolojiyle her şey ortaya çıkacaktır" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’dan Özgür Özel’e sert sözler! Suç duyurusunda bulunacağım

Açıklamalarında yargıya güvendiğini vurgulayan Özarslan, "Gerisini Türkiye'nin vicdanına, Ankara'nın vicdanına, hele hele Keçiörenimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’dan Özgür Özel’e sert sözler! Suç duyurusunda bulunacağım

"BU SÖZLERİN ARDINDAN O PARTİDE DURAMAM"

CHP'den ayrılma gerekçesini de anlatan Özarslan, parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Özarslan, "Bu sinkaflı sözlerin ardından böylesine hafif bir adamın genel başkanlık yaptığı yerde duramam. Ben vatanını, milletini seven, ülkücü, milliyetçi, mukaddesatçı bir terbiyeden geliyorum" diye konuştu. Parti içindeki bazı isimlerin CHP'yi kendi çiftlikleri gibi yönettiğini savunan Özarslan, "Genel başkana çok yakın isimler var. Babalarının partisi gibi yönetmeye çalışıyorlar. Bu durumdan tabanda da CHP'liler rahatsız. Ankara'da bunu net şekilde görüyorum. Burası daha kurumsal, daha aklıselim yönetilmesi gereken bir parti" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’dan Özgür Özel’e sert sözler! Suç duyurusunda bulunacağım

"CHP ÖZ DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTIRILIYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kimliğine dikkat çeken Özarslan, "Burası Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet'in kurucu unsurudur. Ancak öz değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Ülkeyi yabancı ülkelerde protesto etmek kabul edilemez. Bu yapılan en büyük yanlışlardan biridir" ifadelerini kullandı. Özarslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürt meselesine ilişkin yaklaşımına da değinerek, CHP'nin bu konudaki tutumunu eleştirdi. Özarslan, "Ülkenin geleceği için ortaya konulan, kardeşliği esas alan bir meselede masadan kaçılması anlaşılır değil. Bu da benim açımdan yanlış yürütülen politikalar arasında" değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’dan Özgür Özel’e sert sözler! Suç duyurusunda bulunacağım

"ÖZGÜR ÖZEL CHP'LİLERİ KANDIRMASIN"

Sosyal medya yıkılıyor, bu da geçer dedim. CHP'nin bir belediye başkanıydım, 23.59'da ilk mesajı geldi, üst üste mesajlar geldi. Akla selim olmayan ifadeler, ağıza alınmayacak hakaretler, ben böyle mesajlar görmedim. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin genel başkanı bu hafiflikte asla olamaz. Buradan sesleniyorum, Özgür Özel hangi hakla benim anamı kataraktan, benim, ölmüş rahmetli babamı kataraktan pis suçlamayla ortaya bu mesajları koyaraktan senin ne insanlığın ne ahlakın ne adamlığın ne de CHP'liliğin var, sende şeref ve namus varsa partinin başından istifa edersin. Çıksın yalanlasın, ispat etmeyen onursuz şerefsizdir. Keçiören Belediye Başkanlığından istifa edeceğim, kendisi de Genel Başkanlığından istifa etsin, meydanlarda boş beleş haykırmakla olmuyor. CHP'lileri kandırmasın, milliyetçileri kandırmasın, Belçikalara gidip ülkemizi eleştirmesin. Bu vatan kolay kurulmadı.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’dan Özgür Özel’e sert sözler! Suç duyurusunda bulunacağım

MANSUR YAVAŞ'A UYARI: 'YARIN SİZİN DE BAŞINIZA GELECEK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da seslenen Özarslan, yaşadıklarının diğer belediye başkanlarının da başına gelebileceğini savundu. Özarslan, "Herkes mutlu olduğu, huzurlu olduğu, güvendiği ortamda kalır. Ben Mansur Başkan'a ve diğer belediye başkanlarına sesleniyorum: Bugün bu durum benim başıma geldi, yarın sizin de başınıza gelecek" dedi. "Mansur Yavaş'a kırgın mısınız?" sorusuna da yanıt veren Özarslan, "Sadece son dönemde bana sahip çıkmadığı için kırgınım. Başka bir kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı.