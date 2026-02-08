Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Özgür Özel'e sert sözler! "Suç duyurusunda bulunacağım"

"CHP ÖZ DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTIRILIYOR" Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kimliğine dikkat çeken Özarslan, "Burası Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet'in kurucu unsurudur. Ancak öz değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Ülkeyi yabancı ülkelerde protesto etmek kabul edilemez. Bu yapılan en büyük yanlışlardan biridir" ifadelerini kullandı. Özarslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürt meselesine ilişkin yaklaşımına da değinerek, CHP'nin bu konudaki tutumunu eleştirdi. Özarslan, "Ülkenin geleceği için ortaya konulan, kardeşliği esas alan bir meselede masadan kaçılması anlaşılır değil. Bu da benim açımdan yanlış yürütülen politikalar arasında" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL CHP'LİLERİ KANDIRMASIN" Sosyal medya yıkılıyor, bu da geçer dedim. CHP'nin bir belediye başkanıydım, 23.59'da ilk mesajı geldi, üst üste mesajlar geldi. Akla selim olmayan ifadeler, ağıza alınmayacak hakaretler, ben böyle mesajlar görmedim. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin genel başkanı bu hafiflikte asla olamaz. Buradan sesleniyorum, Özgür Özel hangi hakla benim anamı kataraktan, benim, ölmüş rahmetli babamı kataraktan pis suçlamayla ortaya bu mesajları koyaraktan senin ne insanlığın ne ahlakın ne adamlığın ne de CHP'liliğin var, sende şeref ve namus varsa partinin başından istifa edersin. Çıksın yalanlasın, ispat etmeyen onursuz şerefsizdir. Keçiören Belediye Başkanlığından istifa edeceğim, kendisi de Genel Başkanlığından istifa etsin, meydanlarda boş beleş haykırmakla olmuyor. CHP'lileri kandırmasın, milliyetçileri kandırmasın, Belçikalara gidip ülkemizi eleştirmesin. Bu vatan kolay kurulmadı.