Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Özgür Özel'e sert sözler! "Suç duyurusunda bulunacağım"
CHP’den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Özgür Özel’in atmış olduğu hakaret içerikli mesajlara katıldığı bir televizyon programında sert tepki gösterdi. Özgür Özel’ hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Özarslan, “Çıksın yalanlasın, ispat etmeyen onursuz şerefsizdir.” dedi.
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak, parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özarslan, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajlarda ailesini hedef aldığını öne sürerek, "Mesajında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Yazılı ne yazılı, ne yapamayacaktır. Zaten ben yarın savcılığa veriyorum. Devletimizin imkânları ve gelişen teknolojiyle her şey ortaya çıkacaktır" dedi.
Açıklamalarında yargıya güvendiğini vurgulayan Özarslan, "Gerisini Türkiye'nin vicdanına, Ankara'nın vicdanına, hele hele Keçiörenimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
"BU SÖZLERİN ARDINDAN O PARTİDE DURAMAM"
CHP'den ayrılma gerekçesini de anlatan Özarslan, parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Özarslan, "Bu sinkaflı sözlerin ardından böylesine hafif bir adamın genel başkanlık yaptığı yerde duramam. Ben vatanını, milletini seven, ülkücü, milliyetçi, mukaddesatçı bir terbiyeden geliyorum" diye konuştu. Parti içindeki bazı isimlerin CHP'yi kendi çiftlikleri gibi yönettiğini savunan Özarslan, "Genel başkana çok yakın isimler var. Babalarının partisi gibi yönetmeye çalışıyorlar. Bu durumdan tabanda da CHP'liler rahatsız. Ankara'da bunu net şekilde görüyorum. Burası daha kurumsal, daha aklıselim yönetilmesi gereken bir parti" dedi.