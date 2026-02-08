Koruması da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde yürütülen "yolsuzluk ve rüşvet" soruşturması kapsamında eski İBB belediye başkanı ve davanın tutuklu sanığı Ekrem İmamoğlu'nun koruması olduğu belirtilen Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüphelinin ikametine baskın düzenledi. "Rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan Kamburoğlu, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kamburoğlu'nun, İmamoğlu'nun koruma ekibinde görev yaptığı, aynı zamanda danışmanlık ve yardımcılık süreçlerinde aktif rol aldığı iddia ediliyor. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.