Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde;

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir. Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır.