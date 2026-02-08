Tepkiler çığ gibi büyüdü! Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kılık kıyafetine yönelik sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Korkmaz’ın geleneksel Anadolu kıyafetlerini hedef alan sözlerine, AK Parti cephesinden "üstenci zihniyet" eleştirisiyle çok sert yanıt geldi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir." dedi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu ise, "Bir kadının başörtüsüyle, kıyafetiyle ve yaşam biçimiyle alay etmek; eleştiri değil, ahlaksızlıktır. Siyaset değil, karakter yoksunluğudur” diyerek İYİ Partili isme sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in yerel kıyafetli fotoğrafını paylaşarak ağır ifadeler kullandı. Korkmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban... En azından benim annemin kılığı kıyafeti, tahsili var!"
AK PARTİ'DEN SERT YANIT: "BU TOPRAKLARIN ÖZÜYLE KAVGA EDİYORLAR"
Söz konusu paylaşıma tepki gecikmedi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada Korkmaz'ın ifadelerini "hadsizlik" olarak niteleyerek Zeynep Güneş'e destek verdi. Albayrak, kıyafet üzerinden yapılan eleştirinin halkın iradesine bir saldırı olduğunu vurguladı.
Albayrak paylaşımında şunları kaydetti:
"Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız."
Korkmaz'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi - Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş üzerinden kadınlara, inançlara ve milletimizin değerlerine saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zihniyet; asıl derdinin hizmet değil, nefret ve aşağılama olduğunu bir kez daha açık etmiştir. Bir kadının başörtüsüyle, kıyafetiyle ve yaşam biçimiyle alay etmek; eleştiri değil, ahlaksızlıktır. Siyaset değil, karakter yoksunluğudur. Sizin rahatsız olduğunuz şey Zeynep Güneş değil; milletin içinden çıkan, alnı açık, başı dik kadınlardır. Bu ülkeyi sizin diliniz değil, sizin hor gördükleriniz ayakta tutuyor. Ve bilin ki; milletin değerlerine dil uzatan herkes, er ya da geç o dilin altında kalır..!" dedi.