Türk siyasetinin 57 yıllık direnç hattı

Türk siyasi hayatının köklü partilerinden olan MHP, siyasette acı, sıkıntı ve mücadeleyle dolu 57 yılı geride bıraktı. Adana'da 8-9 Şubat 1969'da yapılan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) kurultayında partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu, genel başkanlığa da Alparslan Türkeş getirildi. Kurultaydan sonra toplanan ilk genel idare kurulunda partinin ambleminin "3 hilal" olması kararlaştırıldı. MHP'nin Gençlik Kolları (Ülkü Ocakları) için de "hilal içinde kurt" amblemi benimsendi. Türk siyasal hayatında milliyetçi çizgiyi kurumsallaştıran MHP, geçen 57 yılda birçok kritik dönemeçte aldığı pozisyonlarla öne çıktı. Parti, farklı dönemlerde iktidar ya da muhalefette yer alsa da, siyasetini "devletin sürekliliği" ekseninde şekillendirdi.

YERLİ VE MİLLİ DOKTRİN

Türkeş'in ortaya koyduğu "Dokuz Işık" doktrini, partinin hem fikri hem siyasi omurgasını oluşturdu. Bu ilkeler Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlakçılık, Toplumculuk, İlimcilik, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, Köycülük, Gelişmecilik ve Halkçılık, Endüstricilik ve Teknikçilik oldu. 12 Eylül 1980 darbesi, MHP açısından en sert kırılma noktalarından biri oldu. Parti kapatıldı, yöneticileri ve kadroları uzun yargılamalara maruz kaldı. Bu dönem, MHP'nin siyasal hafızasında "bedel ödenen yıllar" olarak yer aldı ve partinin direnç hattı kimliğini pekiştirdi. 1987 referandumundan sonra Türkeş'in siyasi yasağı kalkınca, MHP'nin kurucu lideri, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı oldu. MÇP'nin ismi 24 Ocak 1993'teki Genel Kurulu'nda delegelerin oybirliğiyle yeniden MHP oldu.

ÜLKÜ EHLİNE EMANET

Türkeş'in vefatı sonrası MHP'nin başına Devlet Bahçeli geçti. 1999 genel seçimleriyle birlikte MHP, yeniden Meclis'e güçlü bir dönüş yaptı. Koalisyon hükümetinde yer alan parti, özellikle terörle mücadele konularında etkili oldu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ise MHP'nin siyasi pozisyonunu yeniden görünür kılan bir eşik oldu. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı çatısı yoluna kararlı adımlarla devam ediyor.

TÜRKEŞ TÜRK SİYASETİNE DAMGA VURDU

Milliyetçi Hareket Partisi kurucu lideri Alparslan Türkeş, Türk siyasetine damga vuran isim oldu. Öte yandan MHP kuruluşunun 57. yılını kutlayacak. Program, yarın saat 13.00'te Ankara ATO Congresium'da yapılacak. Programda MHP Lideri Devlet Bahçeli konuşacak.