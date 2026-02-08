Türkiye-Ürdün kardeşliğini güçlendirecek kararlar aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı İstanbul'da ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğu pekiştireceğine inandığını söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Aziz kardeşim Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile bugünkü (dünkü) görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık. Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hâkim olması noktasında kendisiyle hemfikir olduğumuzu gördük. Kıymetli kardeşime Doğu Kudüs'teki mukaddes mekânların hamisi olan Ürdün'ün bu alandaki çabalarını takdirle karşıladığımızı ifade ettim. Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah 11 gün sonra müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, mübarek ramazanın ülkelerimiz ve tüm İslam âlemi için rahmete, berekete, huzura kapı aralamasını canıgönülden temenni ediyorum." Kral 2. Abdullah'a teşekkürlerini sunan ve Ürdünlü kardeşlerini bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, "Rabb'im kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin" dedi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Ürdün Kralı 2. Abdullah da yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ürdün arasındaki tarihi dostluğa işaret ederek, "Bu, neredeyse seksen yıllık bir ortaklık ve bunu daha ileri seviyelere taşımak için çok daha fazla potansiyel bulunuyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Abdullah, "Bugün gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmeler, ticaret, sanayi, eğitim, ulaştırma ve savunma alanlarında ikili işbirliğimizi güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı teşkil ediyor" dedi. Türkiye'nin bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarına da değinen Abdullah, "Türkiye'nin, bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik süregelen çabalarda ve tüm ülkelerin egemenliğinin korunmasındaki rolü hayati öneme sahiptir. Daha barışçıl bir Ortadoğu için sizinle birlikte çalışma kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.