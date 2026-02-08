Ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da pekişecek

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Dolmabahçe Sarayı'nın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip Medhal Salonu'na geçen lider eşleri daha sonra Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 1. Binek Salonu'nda düzenlenen kumaş üzeri renkli iplikler, işlemeler, resimler, el yazması kitaplar ve minyatür benzeri eserlerin yer aldığı "Tabiatın Ahenginden Kültürel Hafızaya: Nakş-ı Zaman Sergisi"ni gezdi.

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde ağırladığımız Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Olgunlaşma Enstitülerimizin birikiminden doğan, ince işçilikle şekillenen eserlerden oluşan 'Tabiatın Ahenginden Kültürel Hafızaya: Nakş-ı Zaman' sergisini ziyaret ettik. Bu anlamlı buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."