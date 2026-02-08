Yargı durdurdu

İzmir 7. İdare Mahkemesi'ne başvuran bir akaryakıt firması, belediye şirketine ait akaryakıt istasyonunun faaliyetinin durdurulmasını ve işyeri ruhsatının iptal edilmesini talep etti. Yapılan başvuruda akaryakıt istasyonunun daha önce hukuka aykırı şekilde işletildiği, gelen tepkiler nedeniyle bir yıldır faaliyetinin durdurulduğuna dikkat çekildi.

KANUNA AYKIRI

Mahkeme, CHP'li Karabağlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl mayıs ayında hizmete açılan akaryakıt istasyonuyla ilgili kararını verdi. İzmir 7. İdare Mahkemesi kanun maddesi hatırlatılarak "Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir" denildi. Mahkeme nazım imar planında belediye hizmet alanında yer alan akaryakıt istasyonunun ruhsatının iptal edilmesine ve faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. SABAH, olayı 'davalık istasyon' başlığıyla 30 Kasım'da duyurmuştu. CHP'li Karabağlar Belediyesi şirketi KARBEL AŞ'ye ait akaryakıt istasyonu, Başkan Helil Kınay'ın öncülüğünde yeniden düzenlenerek Karabağlar Belediyesi bünyesinde hizmete açılmıştı.