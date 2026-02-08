Yeni yuvamda devleti ağırladım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'deki programının ardından ev ziyaretinde bulunduğu Solak ailesi yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı. Asrın felaketinde ağır hasar alan Atatürk Caddesi M. Tamer Sitesi'ndeki evlerinin yerine inşa edilen yuvalarına yerleşen 3 çocuklu Hidayet-Sabiha Solak çiftinin evine önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve bakanlar misafir oldu.

Memur emeklisi Hidayet Solak (51), "Devletimin yaptığı yeni yuvamda bir insanın ömründe görebileceği en güzel misafirleri, devletimi ağırladım. Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli ve diğer büyüklerim evime siyasi partililer gibi değil, devlet gibi geldiler. Yuvama girdiler, aileden biri gibiydiler. Sanki karşımda Cumhurbaşkanı değil de bir aile büyüğüm vardı. Babamı kaybedeli çok olmuştu. Oğlum Hüseyin Alp, dedesini hiç görmemişti. Cumhurbaşkanım oğlum ve kızımla yakından ilgilendi. Dedeleri gibi onları dinledi, kucakladı. Uzaktan onları izledim, gerçekten bir dedetorun muhabbeti vardı. Büyük şeref ve gurur duyduk" dedi.