Aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 suçlunun yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.Yerlikaya, "15 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik" başlığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yakalandığını belirtti. Yakalanan suçlular arasında Almanya'da yakalanan vea uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan İ.A, Karadağa'da yakalanan ve uyuşturucu madde ihraç etme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. de bulunuyor. Bakan Yerlikaya "EGM Interpol- Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Kırmızı bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok." mesajını paylaştı.