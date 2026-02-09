Asrın inşasının örneği yok

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa sürecinde 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ederek dünyada benzeri olmayan bir başarıya imza attı. Yapı hızı, ölçek ve anahtar teslim noktasında Türkiye'nin dünyadaki farkı açıkça görülüyor.

Japonya, 2011'deki Tohoku depremi ve tsunamisi sonrası yıkılan ve ağır hasar gören 390 bini aşkın konutun yerine inşa edilen yaklaşık 145 bin kalıcı konutu ancak 2011–2018 yılları arasında, yani 7 yıla yayılan bir süreçte teslim edebildi.

ABD'de 2005'te Katrina Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ta 200 binden fazla konutun yeniden inşası ve kalıcı yerleşim süreci 2006'da başlayıp 2015'e kadar uzandı; on binlerce aile yıllarca geçici barınma çözümleriyle yaşadı.

İtalya'da 2009'daki L'Aquila depremi sonrası 60 binden fazla kişi evsiz kaldı, devlet ilk 8 ayda yalnızca 4 bin 500 konut inşa edebildi; 3 bin 475 modüler konut ise geçici barınma için kuruldu. Kayıtlara göre kentte kalıcı konut ihtiyacının önemli bölümü ilk 1–2 yılda karşılanamadı, ağır hasarlı yapıların onarım ve yeniden inşası 2010–2015 yıllarına yayıldı. 2016'da dahi binlerce kişi tamamlanmamış konutlarda yaşamayı sürdürdü.