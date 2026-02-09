Atina ile ticaret hedefi 10 milyar dolar

Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan normalleşme sürecinin ardından yüksek düzeyli temaslarda artış yaşandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Miçotakis'in ziyaretinde Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantısı yapılacak. Siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ele alınacak. 2025'te 6.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması konusunda atılabilecek adımlar görüşülecek. Bölgesel güvenlik ve jeopolitik gelişmelerle küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Özellikle NATO misyonu ve Avrupa'nın güvenlik öncelikleri karşısında Türkiye'nin katkısının da gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen ay gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme basın toplantısında Erdoğan- Miçotakis görüşmesinden beklentilere dair soru üzerine, "Tek bir adım var. Var olan sorunları çözmek için bir niyetle, iradeyle oturacağız ve sorun çözülene kadar masadan kalkmayacağız" ifadesini kullanmıştı.