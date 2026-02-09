Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

ARAKÇİ, "BÜYÜK BİR GÜVENSİZLİK DUVARI OLUŞTU" DEMİŞTİ

Fars Haber Ajansı'na göre, Erakçi, İran'daki devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende Tahran'daki büyükelçilere hitap etmiş, ABD ile yeniden başlayan müzakerelere ilişkin Erakçi, ülkesinin görüşmelerde ciddi olduğunu ve gerçek sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini, ABD'nin de aynı ciddiyeti göstermesi ve sonuç odaklı müzakerelere hazır olması gerektiğini ifade etmişti. Erakçi, "ABD'nin geçmişteki hatta bir yıl içerisindeki tutumu nedeniyle büyük bir güvensizlik duvarı oluştu. Bir yıl önce de müzakere sürecindeydik ki ABD bize saldırdı. Müzakerelerde ilerleme kaydedilebilmesi için güvenin oluşmasını umut ediyorum." demişti. Diplomasinin savaşa ve saldırılara üstün gelmesini temenni eden Erakçi, İran'ın politikasının komşularla yakın işbirliği olduğunu vurgulayarak, bölgesel barış, istikrar ve gerilimin azaltılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Erakçi, Haziran 2025'teki 12 gün savaşı ile 28 Aralık 2025'te başlayan ve yaklaşık 10 gün süren gösteriler sırasında yaşanan kriz ve internet kesintileri nedeniyle karşılaştıkları zorluklardan ötürü yabancı misyon şeflerinden özür dilemişti.