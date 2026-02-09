Bakan Fidan: ABD-İran savaşı felaket olur

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları…

ABD İRAN'A HAREKAT YAPACAK MI?

İran meselesi gündemimizi çok meşgul ediyor. Cumhurbaşkanımız da büyük hassasiyet içerisindeler. Sayın Abbas Arakçi ile telefon görüşmemizde müzakereler hakkında bize bilgi verdi. Bu konu neticelenmesi ve hemen çözülmesi zor bir durum ama taraflar bu konuda irade ortaya kurdular. Bizim de yaratıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Taraflar da yaratıcı olmaya çalışıyor, bunun da etkisini görüyoruz. Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi görünüyor. 30 Ocak'ta İstanbul'da yaptığımız görüşmelerin ardından müzakere kararı alınması ve nükleer meselenin masaya yatırılması önemli bir durum. Nükleer konusu en önemli konu. İran Uranyum Zenginleştirmesi ve daha önceden zenginleştirilmiş olan yüzde 60 oranındaki Uranyum ne olacak? sorularını konuşmak istiyor. Nükleer konuda iki tarafı da memnun eden bir sonuç çıkarsa bizde diğer sorunların daha kolay çözülebileceği bir kanaat var.

TARAFLAR ZAMAN KAZANMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Aslında her ikisi. Bu bir sürpriz değil, strateji konusu. Amerika bombardıman uçakları ve filo göndererek bölgede bir baskı oluşturmak istiyor. Bu işin doğasında var. İran'ın daha önce konuşurken saldırıya uğradığı bir tecrübesi var. Bize düşen görev bölgenin daha fazla felakete sürüklenmesini engellemek.

GÖRÜŞMELER NEDEN İSTANBUL'DA OLMADI?

Burada esas itibariyle daha önceden karar alınmış hususlar vardı. Umman önceden karar alınmış bir yerdi, yoksa bizim teklifimiz biraz daha farklıydı. Ama onların da kararlarına saygı duymamız gerekiyor. İran da bunları düşünecek durumda değil açıkçası. Biz Filistin meselesinde de şunu gördük, aynı türden dayanışmayı İran meselesinde de ortaya koyalım dedik.

AMERİKA SALDIRIRSA NELER OLUR?

İran büyük bir saldırıya uğraması durumunda belli bir karşılık verecek. Bu durumda başlarsa nerede duracağı belli olmaz, felaket olur ve bölgede Amerika üslerine saldırı ihtimali savaşın yaygınlaşması problemini beraberinde getirir. Her savaş beraberinde çok büyük dramları ve istikrarsızlıkları getirir. Bunu Irak'ta gördük, Afganistan'da gördük.

HAVA SALDIRISINDA İRAN'DA REJİM YIKILIR MI?

İran toplumunda belirli sıkıntılara yönelik protestolarda hayatını kaybedenler hakkında ciddi spekülasyonlar var. 3 bin küsür bir rakam var resmi kaynaklarda. Günün sonunda iki rakam da çok büyük. Rejimi değiştirme ile alakalı durumda İran'da hava saldırısı veya başka bir şeyle rejim değişmez, ama rejim zayıflayabilir. Ben böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum.

Bizim iki tür konuşmamız oluyor. Bunlar kayıtlara geçen ve şahsi görüşmelerde dostane iletişimlerimiz oluyor. Bu türden küresel sıkıntılara girmediği sürece, küresel bir şikayet de olmuyor. İran kendi içinde orijinal bir sistem.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLANMASI TÜRKİYE İÇİN TEHDİT Mİ?

Bölgede dengeyi değiştirecek şeyleri görmek istemiyoruz. İkincisi nükleer silah yarışı içine girilir ve bu bölge için iyi olmaz.

Ayrıntılar Geliyor...