CHP’de kafalar karışık

CHP Milletvekili Tuncay Özkan tarafından hazırlanan, CHP Grup Başkanlığı tarafından da onay mührü vurularak TBMM'ye sunulan kanun teklifi büyük şaşkınlık yarattı. Dijital mecrada çocuk ve gençlerin korunması amacıyla hazırlandığı belirtilen kanun teklifinin, partinin bugüne kadar savunduğu politikalarla taban tabana zıt olduğu görüldü. CHP grubunun yıllardır 'sansür' olarak nitelendirdiği ve hükümeti eleştirdiği konuları bu kez kanun teklifi olarak sunması, parti içerisindeki tutarsızlığın bir diğer tezahürü oldu. Dijital Mecralar Komisyonu'nda bulunan kanun teklifinde; tüm dijital içeriklerin +6, +12, +16, +18 şeklinde kategorilendirilmesi, yaşa uygunluk ve süre sınırı mekanizmalarının devreye sokulması istendi. Bu doğrultuda 16 yaş altı çocukların dijital mecralarda 55 dakikadan fazla zaman geçirememesi önerildi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Tuncay Özkan tarafından hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e sunulması, CHP'de ortalığı karıştırdı. Teklifin içeriğine dair detayların ortaya çıkması sonrası partili kurmaylar arasında tepkilerin arttığı ve Özkan hakkında idari işlem yapılmasını isteyenlerin dahi olduğu iddia ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de rahatsız olduğu, kısa süre içerisinde bu krize ilişkin parti grubuyla bir görüşme gerçekleştirebileceği belirtildi.