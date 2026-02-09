CHP’de Keçiören depremi ‘Özel bana hakaret etti’

HP'deki Keçiören krizi, dün akşam Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın gündemi sarsan istifa açıklamasıyla zirve yaptı. Son dönemde yapmış olduğu çeşitli ziyaretler sebebiyle parti içerisindeki bazı klikler tarafından sistematik karalama kampanyalarına maruz kaldığını belirten Özarslan, 6 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi sonrası söz konusu dedikoduların daha da yoğunlaştığını vurguladı. Keçiören'in sorunları üzerine Kurum'la görüştüklerinin altını çizen Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de sert sözlerle eleştirdi. 7 Şubat gecesi saat 23.59'da Özel'in kendisine mesaj attığını kaydeden Özarslan, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfreder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında artık CHP saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı. Mesajlarda yer alan üslubun hakim olduğu bir ortamda sağlıklı şekilde çalışmanın mümkün olmadığını kaydeden Özarslan, "Bu çerçevede, CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Geldiğimiz noktada, maalesef ki Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında ne Allah yolu ne vatan ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiç bir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur" dedi. "Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma da sesleniyorum" ifadesiyle açıklamasına devam eden Özarslan, şunları kaydetti: "Dava insanlık davasıdır. Kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayri ahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya, şahsıma yapılan ahlaksızlığın içerisinde yer almamaya ve tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bugün şahsıma ve aileme yapılanlar; unutulmasın ki tepki gösterilmez ise bir gün kendilerine de yapılacaktır."