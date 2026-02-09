CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özel’e tepki: P*ç lafının hesabını soracağım

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan , CHP lideri Özgür Özel 'in kendisine ve ailesine "ağza alınmayacak küfürler" ettiğini iddia ederek partisinden koptu. Özarslan istifasının ardından Özgür Özel'in mesajlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Özarslan'ın açıklamaları şöyle:

Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çekmenin hedefindeyken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başladı. İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliğği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımza hizmet etmeye devem edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz.

Özgür Özel Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a neden küfretti? | Video

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığıa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir.