CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özel'e tepki: P*ç lafının hesabını soracağım
CHP'den deprem etkisi yaratan açıklamalarla istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Özarslan, Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel? Bunu devlet görmüyor mu teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım senden. P.ç lafı ne demektir?
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine ve ailesine "ağza alınmayacak küfürler" ettiğini iddia ederek partisinden koptu. Özarslan istifasının ardından Özgür Özel'in mesajlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, suç duyurusu sonrası sürece ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Özarslan'ın açıklamaları şöyle:
Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çekmenin hedefindeyken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başladı. İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliğği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımza hizmet etmeye devem edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz.
Özgür Özel Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a neden küfretti? | Video
CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığıa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir.
DAVAMIZ TEK DAVA
Artık ülke birlik ve beraberlik içinde olsun. Gerek sayın cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, gerek bilge lider sayın Dr. Devlet Bahçeli, bu çalışmayı başlatmış durumdadır. Bu çalışmaya partizan olarak bakmamak lazım. Herkese kucaklarını açmış durumdalar. Biz de bu birlik beraberlik çağrısında hizmetlerimize devam edeceğiz. CHP'li kardeşlerimize hiçbir ayrım yapmadan devam edeceğiz. Davamız tek bir davadır o da insanlık davasıdır.