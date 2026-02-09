Kadına yönelik ahlaksız ve hadsiz saldırı

Eskişehir'de AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz kılık kıyafeti üzerinden hakaret etti. Korkmaz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/ Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır?" şeklinde ifadeler kullandı. Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Akgün'ün hedef alınmasına ilişkin, kılık kıyafet, inanç ve yaşam tarzı üzerinden yapılan ayrımcı ve aşağılayıcı paylaşımların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, hukuki sürecin kararlılıkla yürütüleceğini ifade etti.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi uyarınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında resen soruşturma başlatılan Korkmaz gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Korkmaz tutuklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız" dedi. Siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Çelik, "Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir" ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Sayın Zeynep Güneş'i hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz" dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ise Korkmaz'ın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.