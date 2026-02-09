Milli parkları bozana hapis cezası

TBMM Genel Kurulu, 23 maddesi kabul edilen ve trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerini yarından itibaren sürdürecek. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik öngören teklife göre milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Merkez Av Komisyonu'nca avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası tutarı 200 liradan 10 bin liraya, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 'yaban hayatı koruma sahası', 'yaban hayatı geliştirme sahası' ve 'üretme istasyonu' olarak tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara kesilen idari para cezası tutarı ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek.