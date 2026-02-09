Ne mutlu ki böyle bir milletimiz var

Depremde kız kardeşi Asuman ve ailesini kaybeden Kahramanmaraşlı Nurten Karaağaç (48), yaşadığı acıya rağmen insanlığın iyiliğine tanıklık etti. Kendilerine ulaştırılan yardım kolisindeki telefon numarasını arayan Karaağaç, yardım gönderen Hatice isimli Bilecikli bir vatandaşa teşekkür etmek istedi. Telefon görüşmesi sırasında yaşanan duygu patlaması, her iki tarafı da gözyaşlarına boğdu. Üç yıl sonra tekrar aynı aileyi arayan Karaağaç, kurulan dostluğun kalpten bir bağa dönüştüğünü belirterek;"O günlerden sonra bayramlarda, kandillerde birbirimizle görüşüyoruz. Ne mutlu ki böyle gönlü yüce milletimiz var" dedi.