SON DAKİKA | Devlet Bahçeli: Türkiye’nin gelecek ümidi Cumhur ittifakıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara ATO Congresium'da düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı programda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Asaletsin cesaretin ve dirayetin timsali sevgili Bozkurtlar, Asenalar Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57 yıllık ilkesi ve ülkesiyle tek yürek halinde kenetlenmiş bir halin aynasında hepinizi kemal-i hürmetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Parti'nin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırlatıp gönderdiği çiçekten dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum.

Bağımsız vicdanımızla barışsever zihniyetimizle Türk Tarih ve Kültürüne muazzam bağlılığımızla 57 yıllık maziyi geride bıraktık.

On yılların tozunu yuttuk ama hain oyunları yutmadık. Milletimize hizmet etmekten dolayı karşılık beklemedik. Biz sevgimizde hasbi oldu. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Biz milletimizin her insanını Allah için sevdik bağrımıza sıkıca bastık. Çünkü Allah'ın bize bizden daha yakın olduğuna iman ettik.

Kurşun yedik. Zor ve çetin yıllarda ayazı yedik. Cami avlularında şehit tabutlarını omuzlarken içi içimiz yedik. Ama zulme yenilmedik. zillete yenilmedik. Pusulara oyunlara tuzaklara pes etmedik tamam demedik. Birimiz gitse de diğeri onun yerini doldurdu.

Dün neysek bugün oyuz. Biz Türk Milletine mensubiyet onurunu damarlarındaki asil kanla taşıyan milliyetçi Ülkücü Hareketiz. Milliyetçi Ülkücü olmak için de milleti seviyormuş gibi görünmek yetmeyecektir.

Milliyetçilik ihtiyaç olduğunda ölüm karşısında imtihan olmaktır.

Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz Turancıyız Türk Milletçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler peki siz kimsiniz? Olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur.

Eleğin altında kalanlara geçmiş olsun. Üstünde kalanlarla mücadele devam edecek bu davanın varlığına leke sürülmeyecektir. Bugünkü nöbet bizdedir. Bugünkü nöbetçiler Milletçi Ülkücü harekettir. Cumhur İttifakıdır.

Türkiye sadece bir coğrafi bölgenin adı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi Türk Milletidir. Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin gelecek ümidi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır.