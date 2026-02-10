400 bin kişiye psikososyal destek

6 Şubat depremlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yalnızca yıkılan binaları değil, travma yaşayan milyonların ruhunu da onarmak için sahaya indi. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan "Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü" raporu, deprem bölgesinde yürütülen psikososyal destek çalışmalarının kapsamını ilk kez toplu rakamlarla ortaya koydu.

MEB'in hazırladığı rapora göre, normalleşme sürecine uyum için 44 bin personelin katılımıyla bölgede 400 bin kişi bireysel ve grup temelli desteklerden yararlandı. Bu destekler; öğrenciler, öğretmenler ve depremden etkilenen vatandaşları kapsadı.

Raporda öğretmenlere yönelik psikososyal destekler de ayrı bir başlık altında ele alındı. En az 16 bin öğretmene psikososyal destek hizmeti sunuldu. Öğretmenler, travma sonrası stresle baş etme, sınıf içi uyum ve kriz yönetimi konularında desteklendi.

OKULLAR PSİKOSOSYAL İYİLEŞME MERKEZİ OLDU

Rapora göre okullar, deprem sonrası dönemde klasik eğitim alanlarının ötesine geçerek psikososyal iyileşmenin merkezleri haline geldi. Rehberlik servisleri güçlendirildi, psikolojik destek odaları oluşturuldu, grup çalışmaları ve uyum etkinlikleri yaygınlaştırıldı. Özellikle küçük yaş grupları için oyun, sanat ve spor temelli etkinlikler ön plana çıktı. Bu yöntemlerle çocukların duygularını ifade etmeleri ve güven duygusunu yeniden kazanmaları hedeflendi.

BİNA ÇALIŞMAL ARI İÇİN 72 MİLYAR TL

MEB'in, 161 sayfa 13 bölümden oluşan raporda depremden doğrudan etkilenen illerde merkez ve taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetleri ayrıntılı biçimde ele alınıyor. Söz konusu illerde yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 72 milyar TL tutarında 915 proje ve 14 bin 202 dersliğin yapımı tamamlandı. Az hasarlı yaklaşık 85 bin dersliğin onarımı yapıldı, orta hasarlı 233 okul ve 2 bin 965 derslik güçlendirildi.