Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması: Milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik kıyafeti üzerinden yapılan hakaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ, SİVİL ANAYASA, MİLLETİMİZE BORCUMUZDUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantısı sırasında telefonla görüştüğü Zeynep Güneş'in sözlerinin, Türkiye'de yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Bakan Tunç, "Zeynep Güneş'in sözlerine ilişkin, "Zeynep Başkanımız son derece haklıdır. Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur" dedi.

VESAYETÇİ RUH, BEYAZ OYLARLA "EVET" DENDİĞİ YENİ AYASA İLE ORTADAN KALKACAK

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda hayata geçirilen reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunun büyük ölçüde zayıflatıldığını belirterek, "bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin BEYAZ oylarıyla "evet" dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir" dedi.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL TEMİNAT

Elbette bu anayasa; temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, kimseyi ötekileştirmeyen, tüm haklardan yararlanmanın hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamayacağını açıkça hükme bağlayan ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir diyen Tunç, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e ve milletin değerlerine yönelik yapılan çirkin hakareti kınadığını belirterek Başlatılan adli soruşturmayı da titizlikle takip ettiklerini açıkladı.