  Ankaragücü'nden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: Kulübümüz algı operasyonlarının parçası değildir

Ankaragücü’nden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kulübümüz algı operasyonlarının parçası değildir

Belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk sarmalına batan Cumhuriyet Halk Partisi’nde krizin ardı arkası kesilmedi. Bu kez de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti. Özarslan’a hakaretler yağdıran Özgür Özel, Özarslan’ın Ankaragücü tribün liderlerine “AK Parti’ye geçiyorum, bana destek olun, size daire alayım” dediğini iddia etti. Özel’in sözlerine MKE Ankaragücü Spor Kulübü başkanı İlhami Alparslan’dan çok sert yanıt geldi.

TOLGA ÖZLÜ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk batağına saplandı… Parti içerisinde huzursuzluk ve kaos büyürken belediye başkanları tek tek CHP'den istifa etmeye başladı.

Son olarak Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ve ailesine ağza alınmayacak küfürler ettiği mesajları da yayınladı.

ÖZEL: "KENDİNE SLOGAN ATSINLAR DİYE ADAM TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Tepki çeken ve küfürler içeren mesajları için geri adım atmayan hatta Meclis kürsüsünde bile okuyan CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Mesut Özarslan'ın Ankaragücü tribün liderleriyle temas kurduğunu ve kendisine destek verilmesi karşılığında daire sözü verdiğini açıkladı. Özel açıklamasında, "Burada Ankaragüçlüler var mı? Şimdi bu Ankaragücü'nün Gecekondu, Sol Açık ve Bekar Evi Çocukları diye üç tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada Tribün liderleri burada.

Tribün liderlerine daha dün bu iş ortaya çıkıp da bu rezalet patlayıp da millet bizi kınayacak, onu mazur görecek diye düşünüp ve pazar günü aldığı garantiye güvenip diyor ki 'Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum. Ankaragücü olarak yanımızda durun. Her ihtiyacınızı karşılayın.' Tribün liderine diyor ki 'Sana daire alayım.' Buyurun, yapın röportajı, son dakika verin. Ankaragücü tribün liderlerine sorun. Çarşamba günü geçerken arkasında CHP'den bir kibrit çöpü götüremeyeceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Özel, iddiaların muhatabı olarak Ankaragücü tribün liderlerini işaret ederek, basın mensuplarının kendileriyle görüşebileceğini de dile getirdi.

BAŞKAN İLHAMI ARSLAN: "ANKARAGÜCÜ ALGI OPERASYONLARININ PARÇASI DEĞİLDİR"

Tartışmalara kulüp başkanı İlhami Alparslan da yazılı bir açıklamayla dahil oldu. Alparslan, CHP grup toplantısında Ankaragücü isminin siyasi polemiklere konu edilmesinin camiada ciddi rahatsızlık yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bugün gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında MKE Ankaragücü isminin siyasi tartışmalara konu edilmesi, camiamızda derin bir rahatsızlık yaratmıştır. Ankaragücü, günübirlik siyasi polemiklerin, kişisel hesapların ve algı operasyonlarının parçası değildir. Kökeni herhangi bir siyasi takvimde değil; milletin en zor zamanlarında sorumluluk üstlenen İmalat-ı Harbiye ruhunda yatar. Kulübümüzün adı; emeği, fedakârlığı ve ortak hafızayı temsil eden siyaset üstü bir aidiyettir. Ankaragücü'nü tanımayan, bu arma için sevinmemiş, bu renkler için üzülmemiş ağızlardan çıkan sözlerin camiamız nezdinde bir karşılığı yoktur. Biz, bu kulübü var eden onurlu mücadelenin tarafıyız. İmalat-ı Harbiye'den miras aldığımız sorumlulukla; sahada mücadele etmeye, tribünde kenetlenmeye ve siyasetin değil Ankaragücü'nün değerleriyle hareket etmeye devam edeceğiz.

ANKARAGÜCÜ TARAFTAR GRUBUNDAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Ankaragücü taraftar grubu Bekar Evi Çocukları da kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada iddialara sert sözlerle karşı çıktı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu asılsız haberi yapan, yayan ve bu iddiadan medet uman her kim varsa ispat etmeyen namussuzdur. 'Daire vaadi' ya da 'siyasi pazarlık' iddialarının hiçbir aslı astarı yoktur. Tribün kültürümüzü ve camiamızın onurunu zedelemeye yönelik kirli bir algı operasyonu yürütülmektedir.

Açıklamada, Ankaragücü taraftarının siyasi pazarlıkların parçası olmayacağı vurgulanarak, "Bizim siyasi kimliğimiz Ankaragücü'dür. Tek rengimiz sarı-laciverttir. Pazarlık masalarında değil, deplasman otobüslerinde ve tribünlerdeyiz" denildi. Taraftar grubu, bu tür iddialara karşı dik duruş sergilemeye devam edeceklerini belirterek, Ankaragücü camiasına "servis edilen" haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.