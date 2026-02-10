Ankaragücü’nden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kulübümüz algı operasyonlarının parçası değildir
Belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk sarmalına batan Cumhuriyet Halk Partisi’nde krizin ardı arkası kesilmedi. Bu kez de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti. Özarslan’a hakaretler yağdıran Özgür Özel, Özarslan’ın Ankaragücü tribün liderlerine “AK Parti’ye geçiyorum, bana destek olun, size daire alayım” dediğini iddia etti. Özel’in sözlerine MKE Ankaragücü Spor Kulübü başkanı İlhami Alparslan’dan çok sert yanıt geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk batağına saplandı… Parti içerisinde huzursuzluk ve kaos büyürken belediye başkanları tek tek CHP'den istifa etmeye başladı.
Son olarak Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ve ailesine ağza alınmayacak küfürler ettiği mesajları da yayınladı.
ÖZEL: "KENDİNE SLOGAN ATSINLAR DİYE ADAM TUTMAYA ÇALIŞIYOR"
Tepki çeken ve küfürler içeren mesajları için geri adım atmayan hatta Meclis kürsüsünde bile okuyan CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Mesut Özarslan'ın Ankaragücü tribün liderleriyle temas kurduğunu ve kendisine destek verilmesi karşılığında daire sözü verdiğini açıkladı. Özel açıklamasında, "Burada Ankaragüçlüler var mı? Şimdi bu Ankaragücü'nün Gecekondu, Sol Açık ve Bekar Evi Çocukları diye üç tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada Tribün liderleri burada.