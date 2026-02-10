Ankaragücü’nden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kulübümüz algı operasyonlarının parçası değildir

Tribün liderlerine daha dün bu iş ortaya çıkıp da bu rezalet patlayıp da millet bizi kınayacak, onu mazur görecek diye düşünüp ve pazar günü aldığı garantiye güvenip diyor ki 'Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum. Ankaragücü olarak yanımızda durun. Her ihtiyacınızı karşılayın.' Tribün liderine diyor ki 'Sana daire alayım.' Buyurun, yapın röportajı, son dakika verin. Ankaragücü tribün liderlerine sorun. Çarşamba günü geçerken arkasında CHP'den bir kibrit çöpü götüremeyeceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Özel, iddiaların muhatabı olarak Ankaragücü tribün liderlerini işaret ederek, basın mensuplarının kendileriyle görüşebileceğini de dile getirdi.