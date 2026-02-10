Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze, İran-ABD görüşmeleri ve Kıbrıs meselesi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ile Guterres'in yaptığı görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmeler, ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.