Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ile Guterres'in yaptığı görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmeler, ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.