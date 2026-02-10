Bakan Göktaş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abualnasr ile görüştü

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun uluslararası ölçekteki yansımalarını ve sosyal hizmetler alanındaki geliştirebileceğimiz ortak adımları değerlendirdik.

Bakanlıklarımız arasında imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde, işbirliğimizi karşılıklı anlayış ve ortak hedefler doğrultusunda daha da ileriye taşıyacağımıza gönülden inanıyorum."