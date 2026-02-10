Bakan Güler: YPG-SDG’nin mutabakatın gereklerine eksiksiz uyması bir zorunluluktur

Başta Kilis olmak üzere hudut hattının asimetrik tehditlerle yüzleştiğini, sınırdaki karakolların hatta meskun mahallerin roket ve havan saldırılarına maruz kaldığını belirten Bakan Güler, "Geldiğimiz bu noktada terör örgütünün hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmıştır." dedi.

Bakan Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de devletimizin ve ülkemizin bekası ve çıkarları doğrultusunda bu süreci ilk günden itibaren samimiyetle destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

"SURİYE ORDUSU BAŞARILI OPERASYONLARLA ÖRGÜTÜ ATEŞKESİ KABUL ETMEYE MECBUR BIRAKTI"

Mutabakat ve entegrasyona dair somut ve bağlayıcı bir adım atmayan terör örgütünün süreci istismar etme çabalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Güler, "Bunun üzerine Suriye Ordusu icra ettiği başarılı operasyonlarla geniş bir alanı örgüt unsurlarından temizlemiş böylelikle örgütü ateşkes istemeye ve entegrasyonu kabul etmeye mecbur bırakmıştır." ifadelerini kullandı.