Bakan Güler: YPG-SDG'nin mutabakatın gereklerine eksiksiz uyması bir zorunluluktur
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİ BÜYÜK ÖLÇÜDE SINIRLANDIRILDI"
Başta Kilis olmak üzere hudut hattının asimetrik tehditlerle yüzleştiğini, sınırdaki karakolların hatta meskun mahallerin roket ve havan saldırılarına maruz kaldığını belirten Bakan Güler, "Geldiğimiz bu noktada terör örgütünün hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmıştır." dedi.
Bakan Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de devletimizin ve ülkemizin bekası ve çıkarları doğrultusunda bu süreci ilk günden itibaren samimiyetle destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz." dedi.
"SURİYE ORDUSU BAŞARILI OPERASYONLARLA ÖRGÜTÜ ATEŞKESİ KABUL ETMEYE MECBUR BIRAKTI"
Mutabakat ve entegrasyona dair somut ve bağlayıcı bir adım atmayan terör örgütünün süreci istismar etme çabalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Güler, "Bunun üzerine Suriye Ordusu icra ettiği başarılı operasyonlarla geniş bir alanı örgüt unsurlarından temizlemiş böylelikle örgütü ateşkes istemeye ve entegrasyonu kabul etmeye mecbur bırakmıştır." ifadelerini kullandı.
"YPG-SDG MUTABAKATA UYMALI"
Bakan Güler, terör örgütü YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uymasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Buna yönelik çalışmaların başlamasını memnuniyetle karşılıyor, entegrasyon sürecinin Suriye'nin siyasi birliği ile tek ordu esaslarını güçlendirecek şekilde uygulanmasını bekliyoruz." dedi.
"SURİYE YÖNETİMİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Suriye Yönetimi'yle bu konuda yakın bir koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı: