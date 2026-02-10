Başkan Erdoğan’a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela'yı, Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H.A. Al-Hanzab'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Erdoğan'a yapılan takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.