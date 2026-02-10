Batı gibi beklentiyle yardım yapmıyoruz

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yabancı öğrenciler için verilen Türkiye Burslarının daha fazla yabancı öğrenciye ulaşması amacıyla İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Başakşehir Yerleşkesi'nde 8-11 Şubat tarihleri arasında YTB Kültür Elçileri Buluşması programı düzenlendi. 40 uluslararası öğrenci ile 10 Türkiye'deki üniversitelerden mezun öğrencinin katıldığı program kapsamında İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus "Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonu" başlıklı panelde uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

SORUNLARLA İLGİLENMİYORLAR

Panelde konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dünyada çalkantılı bu süreçler yaşanırken, işte savaşlar, soykırımlar, çatışmalar, adaletsizlikler, yükselen sağ, faşizm, radikallik gibi konularla artık sistemin egemen gücü olarak gördüğümüz Batı medeniyetinin bu sorunlarla ilgilenmediğini görüyoruz. Bırakın bu sorunları üretiyor olmasını bu sorunları gündemini dahi almıyor artık" dedi. Türkiye'nin verdiği bursları ticari bir gelir kaynağı olması nedeniyle yapmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Dolayısıyla gelen misafir öğrencilerimizin, uluslararası öğrencilerimizin gittikleri ülkelerde Türkiye'yi doğru tanıyan ve doğru tanıtan birey olmaları bizim için çok kritik. Ülkemiz için bu bir kazançtır" diye konuştu.

BATILI KURULUŞLARDAN FARKLIYIZ

Batılı yardım kuruluşlarınının yardım edilen ülkenin siyasetini etkileme, kaderini kendilerine göre şekillendirme anlayışını merkeze aldıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin öyle bir derdi yok. Birçok ülkede gerçekten bir beklenti olmaksızın yardım yapıyoruz" diye konuştu.