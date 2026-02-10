Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz

İran ile ABD gerilimine müzakerelerle çözüm bulunabileceğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgemizin yeni bir savaşı kaldıramayacağını söyledi. Katıldığı TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Fidan, özetle şu ifadeleri kullandı:

12 günlük Haziran savaşında, bir gece ABD'den telefon aldık, 'İranlılara söyle, birkaç saat içinde her şey olabilir' dediler. İranlı meslektaşımla görüştüm, 'Nasıl olur görüşme tarihi verdik' dedi. Görüşen ABD, vuran İsrail'di. Durum farklı olabilir bu kez. İşbirliği platformlarına ihtiyacımız var.

Kötü senaryoları gündeme getirmek istemem. İran büyük bir saldırıya uğraması durumunda karşılık vereceğini söyledi ki bölge ülkelerindeki hedeflere saldırı da var bunun içinde. ABD üslerine saldırı adı altında enerji altyapılarının vurulması savaşın yaygınlaşmasını beraberinde getirebilir, o kulvara girince nerede duracağı belli olmaz.

Savaş büyük dramları ve istikrarsızlaşmayı getirir. Hava saldırısı ile İran'daki rejim yıkılmaz. İran toplumundaki rahatsızlıklara yönelik sert cevaplar var, kayıpların ne olduğuna yönelik spekülasyonlar var. İranlı bakan geldiğinde verdiği rakam vardı ve bu konuda net olduğunu söyledi.

Bölgemizin yeni bir savaşı kaldıracak hali yok. Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor. Bir ihtimal var, kapı aralandı, 30 Ocak'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerden sonra her iki tarafta da müzakere kararı alınması ve nükleer dosyadan başlanması önemli bir karardı. İranlılara dört maddeyi al veya terk et demek çözüm değildir, ABD'lilere anlattık. İranlılarla nükleer konusunda bir iradeyi gördükten sonra ABD tarafına da söyledik, buradan gidilmesi daha iyi olur diye.