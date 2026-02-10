CHP’ye kalsa temel bile atamazlardı

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli'ne katılan Bakan Kurum, CHP'nin deprem bölgesinde bir çivi bile çakmamasına rağmen yalan siyasetine devam ettiğini vurguladı. Kurum, "Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama gece gündüz çalıştığımız 455 bin konutu beğenmiyorlar" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum'un konuşmasında şu mesajlar ön plana çıktı:

'CEVABI 455 BİN KONUTLA VERDİK'

'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye ellerini ovuşturanlar yalanlarla korku pompaladılar. Yanlış bilgiler yayarak çalışmalarımızı sabote ettiler. Geldiğimiz noktada tüm bu yalanlara yanıtımızı, dimdik ayakta duran 455 bin konutumuzla verdik. Hâlâ da yalanlara devam ediyorlar. Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama gece gündüz çalıştığımız 455 bin konutu beğenmiyorlar.

Kendi de bal gibi biliyor afet konutlarında faiz olmadığını, ısrarla, bile bile, milletimizin gözünün içine baka baka yalanını sürdürüyor. 'Tüm afetlerde olduğu gibi burada da konutlar faizsiz, sabit fiyatla olacak' diyoruz, anlatıyoruz ama aynı yalanlara devam ediyor. Güya sonra çıkacak 'Ben dedim de yaptılar' diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey. Milletin aklıyla oynamayın.

'SÖZ VERDİKLERİ CAMİYİ BİLE YAPAMADILAR'

CHP Genel Başkanı, 'Niye bakana teşekkür ediyorsunuz?' diye milletvekillerini, belediye başkanlarını azarlıyor. İşte Ulu Cami ortada. Hâlâ temel aşamasında. Emin olun, eğer deprem bölgesi CHP'nin insafına kalsaydı bugün 11 ilimizin hepsi temel aşamasında olurdu.

'YAPILAMAZ DENİLENİ YAPTIK'

Panelde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 6 Şubat sonrası devletin ve milletin el ele güçlü bir diriliş hikâyesi yazdığını belirterek, "Türkiye bu süreçte yapılamaz denileni yapmıştır. İnsan merkezli yaklaşımıyla da dünyaya yeni bir standart sunmuştur" dedi. Duran, depremin 3. yılında 26 ülkeden 366 gazetecinin Türkiye'de ağırlandığını ve deprem bölgesindeki ihya çalışmalarını yerinde gördüğünü de belirtti.