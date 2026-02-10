Maaşlarını alamayan çalışanlar iş bıraktı

İşçi maaşlarını ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan sosyal hakları zamanında ödemediği için sık sık işçi eylemlerinin değişmez adresi haline gelen CHP'li Buca Belediyesi'nde işçiye verilen sözler yine tutulmadı. Durum böyle olunca 1800 işçinin yer aldığı belediyeye bağlı Buca Mar Şirketi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetimi, süresiz iş bırakma kararı aldı. Dün sabah belediyenin Menderes Caddesi üzerindeki ana binasına gelen çalışanlar kart bastı fakat işbaşı yapmadı. DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada, daha önce verilen ödeme tarihinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığına dikkat çekildi.

BELEDIYE BORÇ BATAĞINDA

Belediyenin tüm birimlerinde iş bırakma eyleminin başladığını duyuran sendika, belediye işçisinin artık ekonomik anlamda dayanma gücünün kalmadığını, borç yükü altında ezilen emekçilerin işe gidip gelmek için dahi yol parası bulmakta zorlandığını belirtti. Açıklamada yaşananların sorumlusunun sendika değil işçiye verdiği sözleri yerine getirmeyen belediye yönetimi olduğunun altı çizildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye meclisinden işçi alacaklarını ödemek için 375 milyon liralık kredi yetkisi almıştı. Borç batağındaki belediyeye bankaların kredi vermediği öğrenildi.