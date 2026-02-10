Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e sert yanıt: Dosyanın bir numaralısı Mansur Yavaş

CHP lideri Özgür Özel , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mesut Özarslan 'ın Ankaragücü tribün liderleriyle temas kurduğunu öne sürmüş, Özarslan'ın AK Parti'ye geçiş sürecinde tribün liderlerinden destek istediğini iddia etmişti. Özel, Özarslan'ın tribün liderlerine "Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum, Ankaragücü olarak yanımda durun" dediğini, hatta bir tribün liderine daire vaadinde bulunduğunu ileri sürmüştü. Bu iddiaların ardından Mesut Özarslan'dan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamasına "Aziz hemşehrilerim" diyerek başlayan Özarslan, Özgür Özel'in 10 Şubat 2026 tarihli grup konuşmasında kamuoyuna yalan söylediğini savundu.

Özarslan, Özgür Özel 'in kendisine gönderdiği mesajların içeriğini çarpıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sn. Özgür Özel; şahsıma göndermiş olduğu mesajların içeriğindeki küfür ve hakaretleri değiştirerek, diğer hakaret içeren mesajlarını ise açıklamamak suretiyle en yakın çalışma arkadaşlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve kamuoyuna yalan söylemiştir. İnsanların gözlerinin içine bakarak yalan beyanda bulunması bir genel başkana yakışmamıştır."

"YALAN ÇUKURUNDAKİ ÇIRPINIŞLARI"

Ankaragücü tribün liderlerine yönelik iddiaları da sert bir dille reddeden Özarslan, bu sözlerin "mesnetsiz ve iftira" olduğunu belirtti. Özarslan açıklamasında, Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Polat ve kulüp yetkililerinin iddiaları yalanladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Ankaragücü tribün liderine 'AK Parti'ye geçiyorum, destek olun, sana daire alayım' dediğim iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu beyanlar Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Polat ve diğer yetkililer tarafından açıkça yalanlanmıştır. Ayrıca tribün grupları da kendi sosyal medya hesaplarından bu iddiaları şiddetle reddetmiştir. Genel Başkanın düştüğü yalan çukurundaki çırpınışlarına üzülüyorum."