Muhittin Böcek’in ilk duruşma tarihi belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosyada rüşvet, usulsüzlük ve kamu zararı iddialarının yanı sıra itirafçı beyanları ile iş insanları ve müteahhitlerin ifadelerinin yer alıyor. Duruşmaların salonun daha büyük olması nedeniyle Bölge Adliye Binası'nda yapılacağı öğrenildi.

16 MAR'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Muhittin Böcek'in yargılanacağı davanın ilk duruşma tarihi de belli oldu. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede; Böcek'in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile çeşitli belediye yöneticileri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli 16 Mart'ta mahkeme karşısına çıkacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.