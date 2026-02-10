Nüfus artış hızımız yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2024'te binde 3,4 iken 2025'te bu oran binde 5'e çıktı. Artış hızı bir önceki yıla göre artmasına karşın, 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 20,4'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2024'te yüzde 93,4 iken 2025'te yüzde 93,6 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,98 olarak kaydedildi.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi olarak kayıtlara geçti.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında Türkiye'de en fazla Türkmenistan kökenli (170 bin 411) kişi bulunurken, bunu sırasıyla Irak (147 bin 469), Afganistan (132 bin 707), Almanya (111 bin 218), Azerbaycan (92 bin 830), İran (91 bin 672), Rusya (75 bin 914), Suriye (75 bin 202) izledi. 143 farklı ülkeden insanın yaşadığı Türkiye'de hiçbir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan 464 haymatlos yaşadığı görüldü. ANKARA

ESENYURT 1 MİLYONU AŞTI

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye çıktı. İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 kişiyle ilk sırada yer aldı. Böylece, Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu. Esenyurt'u 957 bin 792 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi izledi.

HİÇ EVLENMEYENLERİN ORANI ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK

Türkiye'de 2009 ve 2025 yıllarında cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66,5 iken 2025'te yüzde 68,5 oldu. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 11,1'e çıktı.