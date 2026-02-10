Özel’e o küfürlerin hesabını soracağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfürlü mesajlar göndermesinin ardından önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyuran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yaşanan skandala ilişkin dün basın toplantısı düzenledi. BASKI VE MOBBİNG

Özarslan, "Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çekmenin hedefindeyken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başlattı. İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz" dedi. "CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" diyen Özarslan, "Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olduğu bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir. Benim aileme yapılan saldırıları göz ardı etmeyeceğim. Ben onurlu, şerefli, Müslüman Türk evladıyım. Bunun hesabını yüce Türk adaletinin soracağından da eminim. Benim hacı anneme 'kötü kadın', rahmetli babama yokmuş gibi muamele yapan, o 'p..' lafının hesabını soracağım. Özel, bana attığın mesajlar için yargılanacaksın ve ceza alacaksın. Bu devlet, doğru olan hak, hukuk, adalet neyse; benim suç duyurum çerçevesinde gerekeni yapacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE O MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Özel'in, Özarslan'a gönderdiği mesajlarda ağır hakaret ve tehdit ifadelerinin yer aldığı görüldü. Özel konuya ilişkin olarak CHP'ye yakın gazetecilere "Defol git demiş olabilirim" demişti. Ancak ortaya çıkan mesajlarda çok daha ağır küfürlerin yer aldığı belirlendi.

Mesajlarda geçtiği öne sürülen bazı ifadeler şöyle: "Aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun. Ama gün gelince ben sana yapıştırırım. Sen hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin. Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim. Köpek. S... git. Alçak köpek s... git. Yalaka. Karaktersiz p.... Seni doğuran ana senden utanır."

İLKESİZ SİYASETİN UTANÇ ÖRNEĞİ

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın istifası süreci sonrası CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ateş, "2010 kumpasıyla dönüştürülen CHP'de yaşananlar, ilkesiz siyasetin karaya vuran utanç örnekleridir. CHP'lileri vasıfsız eleman görüp, cumhurbaşkanlığını, milletvekilliklerini, belediye başkanlıklarını popülizme parsel parsel feda eden karar vericiler de yaşanan çirkinliklerin sorumlusu ve ortağıdır" ifadelerini kullandı. ANKARA

ÖZARSLAN, YAVAŞ'A SESLENDİ: YARIN SİZİN DE BAŞINIZA GELECEK

Önceki gün konuk olduğu bir yayında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenen Özarslan, yaşadıklarının diğer belediye başkanlarının da başına gelebileceğini belirterek, "Ben Mansur Başkan'a ve diğer belediye başkanlarına sesleniyorum. Bugün bu durum benim başıma geldi, yarın sizin de başınıza gelecek. Sadece son dönemde bana sahip çıkmadığı için kırgınım" dedi.

'BAKAN KURUM'A YAPTIĞIM ZİYARET SONRASI BASKI ARTTI'

Özarslan, CHP lideri Özel'in kendisine yönelik baskının arkasında, 6 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ilçenin sorunlarının çözümü amacıyla yaptığı görüşmenin olduğunu söyledi. Ziyaretin parti içinde bazı gruplar tarafından 'algı operasyonuna' dönüştürüldüğünü kaydeden Özarslan, sistemli bir dedikodu süreciyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Murat Kurum ile ilişkisinin eskiye dayanan okul ve mesai arkadaşlığı olduğunu vurgulayan Özarslan, "Bu ziyaret sonrasında şahsıma yönelik baskısı artmıştır" dedi.

'MESAJLARI NEDEN SİLDİN?'

Özarslan, "Özgür Özel mesajları silmiş. Neden sildin Özgür Özel? Bunu devlet görmüyor mu, teknoloji görmüyor mu? HTS kayıtları yok mu zannediyorsunuz?" dedi. Siyasi geleceğine ilişkin soruya yanıt veren Özarslan, muhafazakâr bir aileden geldiğini belirterek, "Ben Sivas'ta muhafazakâr bir aileden gelmeyim. Benim yetiştirildiğim tedrisatta ne AKP uzak ne MHP uzak. Bakacağız" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Özarslan'ın Cumhur İttifakı'na geçiş ihtimaline yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.