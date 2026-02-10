Rüşvet ve imar usulsüzlüğü operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve imar usulsüzlüğü iddialarıyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanırken, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 2 Şubat'ta yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanmıştı. İmar usulsüzlükleri, haksız ruhsatlandırma işlemleri ve 'iş takipçiliği' adı altında rüşvet ağı oluşturulduğu kaydedildi.